AFAD'dan sahilde tatbikat
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Edirne'nin Keşan ilçesinde 20. UMKE Bölge Tatbikatı, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ AFAD ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:37 Kaynak: İHA
Edirne'nin Keşan ilçesinde 20. UMKE Bölge Tatbikatı, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ AFAD ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Keşan ilçesi Mecidiye sahilinde yapılan tatbikatta, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ UMKE ekiplerine su üstü arama kurtarma ve kurtarma sırasında kullanılan düğüm teknikleri konusunda eğitim verildi. - EDİRNE
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