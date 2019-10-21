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AFAD'dan sahilde tatbikat

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde 20. UMKE Bölge Tatbikatı, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ AFAD ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

AFAD'dan sahilde tatbikat, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde 20. UMKE Bölge Tatbikatı, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ AFAD ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.


Keşan ilçesi Mecidiye sahilinde yapılan tatbikatta, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ UMKE ekiplerine su üstü arama kurtarma ve kurtarma sırasında kullanılan düğüm teknikleri konusunda eğitim verildi. - EDİRNE

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Edirne, Keşan, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:37 Kaynak: İHA
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