Son Dakika Haberleri: AFAD'dan Samsun'da masa başı deprem tatbikatı
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AFAD'dan Samsun'da masa başı deprem tatbikatı

7 dakika önce

Samsun Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Samsun Afet Müdahale Planı (TAMP-Samsun) kapsamında masa başı deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

AFAD'dan Samsun'da masa başı deprem tatbikatı, System.String[]
Samsun Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Samsun Afet Müdahale Planı (TAMP-Samsun) kapsamında masa başı deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Samsun Afet Müdahale Planı'nın uygulanabilirliğinin artırılması, yaşanabilecek sorunların tespiti, afette mevcut hizmet gruplarının koordinasyonunun sağlanması ve eş güdümlü çalışma konusunda uyuşmazlıkların görülebilmesi amacıyla Samsun AFAD yerleşkesinde tatbikat düzenlendi.
Tatbikat, senaryo gereği Asarcık ilçesi Yarımca Mahallesinde 5,9 büyüklüğündeki depremin AFAD tarafından duyurulmasıyla başladı.
Samsun'un özellikle güney ilçelerinde etkisi hissedilen deprem sonrası yaşanabilecek olası yıkımlar ve depremin etkisiyle ortaya çıkabilecek diğer münferit olaylara karşı yapılacak müdahaleler ve yönlendirmeler, Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden yapılarak, arama kurtarma ve diğer hizmet grubu çalışmaları gerçekleştirildi.

Samsun Afet ve Acil Durum Müdürü Levent Uçarlı, basın mensuplarına, tatbikatla deprem anında AYDES'te görevli hizmet grubunun çalışmasını denetlediklerini söyledi.
Afet anındaki plansız müdahaleyle enerji ve zaman kaybı yaşandığını anlatan Uçarlı, "Keşif ve planlı bir projeyle yapılan doğru müdahale çok önemlidir. İnşallah böyle büyük bir depremi yaşamayız ama ülkemiz deprem bölgesindedir. Bunun için bu tür tatbikatları önemsiyoruz. Önlemler almak ve yaşanabilecek eksiklikleri görmemiz bakımından tatbikatlar fayda sağlıyor." İfadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:30 Kaynak: AA
AFAD, Samsun, Güncel
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