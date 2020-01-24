AFAD'dan Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD'dan Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4... - Son Dakika

AFAD'dan Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4...

6 saat önce

AFAD'dan Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 35 artçı deprem kaydedildiği bildirildi.

AFAD'dan Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4..., System.String[]

AFAD'dan Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 35 artçı deprem kaydedildiği bildirildi.

Sivrice, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan duyurdu: Vatandaşlarımız 184'ten yakınlarına ulaşabilirler Elazığ depreminde enkazdan 5 saat sonra 12 yaşındaki çocuk sağ çıkarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 05:07:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD'dan Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]