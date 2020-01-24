AFAD'dan Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4... - Son Dakika

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AFAD'dan Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4...
6 saat önce
AFAD'dan Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 35 artçı deprem kaydedildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:50 Kaynak: AA
AFAD'dan Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 35 artçı deprem kaydedildiği bildirildi.
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