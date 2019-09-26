Son Dakika Haberleri: AFAD'dan sosyal medya uyarısı
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AFAD'dan sosyal medya uyarısı

32 dakika önce

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'daki depreme ilişkin sosyal medyada dolaşan asılsız bilgilere itibar edilmemesini istedi.

AFAD'dan sosyal medya uyarısı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'daki depreme ilişkin sosyal medyada dolaşan asılsız bilgilere itibar edilmemesini istedi.

AFAD'ın resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur" denildi.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:00 Kaynak: İHA
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