AFAD'dan Suriyeliler için yeni kamp inşaa - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde AFAD tarafından, 15 bin evlik yeni bir mülteci kampı oluşturuldu.

İdlib'in Harem Bölgesi'ndeki Al-Dana Nahiyah'da Deir Hassan köyünde, Esad rejimi saldırılarından kaçanlar için yeni bir mülteci kampı kuruldu. Kampın inşasına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Nisan ayının başında başlandı. Yetkililer, 15 bin evden 270 ev inşasını tamamlandığını ve inşaat işlemlerinin devam ettiğini ifade etti. Kampta bulunan evler 2+1 şeklinde yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Esad rejiminin farklı bölgelere düzenlediğini saldırılardan kaçan en az 75 bin sivil barınabilecek.

Kampın inşasının 3 ay içerisinde tamamlanmış olması bekleniyor.

(İHA)