AFAD'dan tahliye ve kurtarma eğitimi
55 dakika önce
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Malatya öğretmen evinde tahliye ve kurtarma semineri verildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:19 Kaynak: İHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) tarafından Malatya
öğretmen evinde tahliye ve kurtarma semineri verildi.
Seminerde konuşan İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanı Abdulhamit Karataş
, "AFAD Başkanlığı ile işbirliği içerisinde hareket ederek 6 bölgede 60 kişiyle 360 tane kişiyi afet ve acil durumlarda tahliye ve kurtarma üzerine uzmanlaştırma üzerine çalışma yapıyoruz. Bu çalışmanın sahaya yayılımı sonucunda Eğitim ve öğretim kurumlarına yayılacak. Malatya'nın örnek çalışmalarını gördüğümüz için buranın uygun bir saha olduğunu düşündük" diye konuştu. - MALATYA
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