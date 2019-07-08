Son Dakika Haberleri: AFAD'dan tahliye ve kurtarma eğitimi
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AFAD'dan tahliye ve kurtarma eğitimi

55 dakika önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Malatya öğretmen evinde tahliye ve kurtarma semineri verildi.

AFAD'dan tahliye ve kurtarma eğitimi, System.String[]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Malatya öğretmen evinde tahliye ve kurtarma semineri verildi.

Seminerde konuşan İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanı Abdulhamit Karataş, "AFAD Başkanlığı ile işbirliği içerisinde hareket ederek 6 bölgede 60 kişiyle 360 tane kişiyi afet ve acil durumlarda tahliye ve kurtarma üzerine uzmanlaştırma üzerine çalışma yapıyoruz. Bu çalışmanın sahaya yayılımı sonucunda Eğitim ve öğretim kurumlarına yayılacak. Malatya'nın örnek çalışmalarını gördüğümüz için buranın uygun bir saha olduğunu düşündük" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:19 Kaynak: İHA
Malatya, AFAD, Güncel
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