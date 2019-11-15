AFAD'dan tarım sigortası çağrısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Afet Sigortası" kapsamında tarım üreticilerine ve hayvan yetiştiricilerine tarım sigortası yaptırma çağrısında bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, AFAD, Afetlere Hazırlık Yılı Projesi'nin 5. ay teması olan "Afet Sigortası" kapsamında üretici ve yetiştiricileri, "afetler hayatımızın bir parçası, #AfetlereHazırOl" çağrısıyla tarım sigortası yaptırmaya davet etti.

TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) ile üreticiler, bitkisel ürün sigortası, büyükbaş hayvan hayat sigortası, küçükbaş hayvan hayat sigortası, sera sigortası, kümes hayvanları hayat sigortası, arıcılık sigortası ve su ürünleri hayat sigortası olmak üzere 7 farklı alanda tarım sigortası yaptırabiliyor.

TARSİM sisteminde, üreticilerin ve yetiştiricilerin ödemesi gereken primin yüzde 50'si, meyvelerde don teminatına ilişkin primin yüzde 67'si ve ilçe bazlı kuraklık verim sigortasında ise primin yüzde 60'ı oranında devlet desteği imkanı sağlanıyor.

TARSİM sistemi kapsamında şimdiye kadar Türkiye genelinde 12 milyon poliçe üretilirken 183 milyon dekar alan, 16 milyonun üzerinde büyükbaş ve küçükbaş ve 213 milyar liralık tarımsal varlık sigortalandı.

Ürünleri, seraları ve hayvanları çeşitli sebeplerden ötürü zarar gören sigortalı üreticilere ve yetiştiricilere ise 5,9 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirildi.