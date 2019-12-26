AFAD'dan tehlike avı - Son Dakika
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AFAD'dan tehlike avı

6 saat önce

Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afetlerde oluşacak zararların önlenmesi için kamu kurum ve kuruluşlarında "Tehlike Avı" adı altında uygulama başlatıldı.

AFAD'dan tehlike avı, System.String[]

Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afetlerde oluşacak zararların önlenmesi için kamu kurum ve kuruluşlarında "Tehlike Avı" adı altında uygulama başlatıldı. Uygulamada amaç deprem, sel, fırtına veya yangın gibi afet durumlarında hayati tehlike yada tehlike oluşturacak durumları tespit ederek ortadan kaldırmak.


Türkiye'de afet bilincinin yerleşmesi ve afetlere hazırlık kültürünün yaygınlaşması amacıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yürütülen Afetlere Hazırlık Yılı Projesi, altıncı ayında 'Bina Güvenliği' ön planda tutuluyor.


Bu kapsamda İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Kartal, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ile AFAD ve Sağlık yöneticilerinin katılımı ile afet ve acil durumların oluşturacağı risklere yönelik Düzce Atatürk Devlet Hastanesi hizmet binasında "Tehlike Avı" adı altında bir çalışma gerçekleştirildi.


İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, çalışma hakkında bilgiler vererek "Vatandaşlarımız, binalarının yapı güvenliği ile ilgili olası risklerini incelemeli ve sadece güvenliğinden emin oldukları binalarda oturmalılar. Ayrıca yapısal olmayan risklerin de değerlendirilmesi, yaşam alanlarında yapılacak düzenlemeler ile can ve mal kayıpları en aza indirilecektir. Binaların sağlam olması büyüklüğü, manzarası ve konumu gibi ikincil özelliklerden çok daha hayatidir. Bu nedenle, kamu binaları, ev ve işyerlerinin hem yapı güvenliğini hem de bir afet durumunda içerisinde oluşabilecek risklerin incelenmesi oldukça önemlidir" dedi.


AFAD İl Müdürü Ali Kartal ise "Tehlike Avı" adı altında yapılan uygulama hakkında bilgiler vererek "Özellikle afetlerden sonra hizmet talebinde yaşanacak artışlara cevap verilebilmesi için kamu binalarının yapı güvenliği ile ilgili olası risklerinin önceden belirlenerek önlem alınması oldukça önemli. Yapısal olmayan risklerin de değerlendirilmesi gerekir. 1999 yılında meydana gelen Doğu Marmara depremi sonrasında yapılan bir araştırmaya göre ölümlerin yüzde 3'ünün, yaralanmaların ise yüzde 50'sının yapısal olmayan risklere karşı önlem alınmaması nedeniyle oluştuğu tespit edildin ve bu oldukça dikkat çekici bir durum. Deprem sırasında devrilerek, düşerek, kırılarak ve kayarak tehlike oluşturabilecek (eşya, malzeme, araç-gereç, ekipman vb.) yapısal olmayan riskler içinde önlem alınması gerekiyor. Yaşam alanlarında yapılacak basit düzenlemeler ile can ve mal kayıplarının önüne geçilebilecektir" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından tehlike avı projesi kapsamında Düzce'de hizmet veren diğer kamu kurum kuruluşları binaları gibi deprem sonrasında yapımı tamamlanarak 2016 yılında hizmete açılan Atatürk Devlet Hastanesi heyet tarafından yapılan incelemelerde yapısal olmayan risklere yönelik alınan tedbirler yerinde incelendi. - DÜZCE

Düzce, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:48 Kaynak: İHA
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