AFAD'dan Trabzon'daki yangınlarla ilgili uyarı - Son Dakika
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AFAD'dan Trabzon'daki yangınlarla ilgili uyarı

6 saat önce

Trabzon AFAD İl Müdürlüğü, tarla, bahçe ve orman yakınında ateş yakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

AFAD'dan Trabzon'daki yangınlarla ilgili uyarı, System.String[]

Trabzon AFAD İl Müdürlüğü, tarla, bahçe ve orman yakınında ateş yakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilde güneyli rüzgarların etkisiyle hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve yangın tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Bacalardan çıkan kıvılcımlar, anız yakma gibi nedenlerin yangına sebebiyet verebildiğine işaret edilen açıklamada, tarla, bahçe ve orman yakınında ateş yakılmaması istendi.

Açıklamada, yangın, baca gazı zehirlenmesi gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Trabzon'un 11 ilçesinde toplam 37 noktada örtü yangını çıkmış, ekiplerin yapığı müdahaleler sonucu 22 noktadaki yangınlar söndürülmüştü.

İl genelinde 15 noktada ise kısmi olarak örtü yangınları devam ederken, ekipler bu yangınların da söndürülmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Trabzon, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:46 Kaynak: AA
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