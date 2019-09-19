Afad'dan tuzla'daki fabrika yangınına ilişkin açıklama

AFET ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'ndan Tuzla'daki kimyasal fabrika yangınına ilişkin yapılan açıklamada, ölçümlerde olumsuz bir bulguya rastlanmadığı, olağandışı bir veri alınmadığı, atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece ülkemizi terk edeceği ve beklenen yağışlar nedeniyle olağandışı bir etki oluşturmayacağının öngörüldüğü bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "İstanbul ilinin Tuzla ilçesinde dün saat 11: 40 sıralarında bir fabrikada yangın meydana geldiği ihbarı alınmıştır. İhbarla birlikte İtfaiye, AFAD, Emniyet ve 112 Sağlık ekipleri olay yerine ivedilikle sevk edilmiş, yangın söndürme çalışmaları 53 araç ve 147 personel ile yürütülmüştür. Yangın saat 18.15 itibariyle tamamen kontrol altına alınmıştır." hatırlatması yapıldı.

Açıklamada, "Olay yerinde dün ve bugün İstanbul ve Kocaeli AFAD KBRN ekipleri tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi Ölçüm Sisteminde olağandışı bir veri alınmadığı bildirilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre de yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar ülkemizi terk edeceği ve Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağandışı bir etki oluşturmayacağı öngörülmektedir. Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nda bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı AFAD, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve akademisyenler katılım sağlamıştır. Toplantı sonucunda bu olayla ilgili olarak halk sağlığını tehdit eden herhangi bir durum olmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.