AFAD'dan vatandaşlara ilk yardım eğitimi çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD'dan vatandaşlara ilk yardım eğitimi çağrısı - Son Dakika

AFAD'dan vatandaşlara ilk yardım eğitimi çağrısı

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), her an karşılaşılabilen ev, trafik ya da iş kazalarında kişilerin kendileri ile en yakınlarına yardım edebilmeleri için vatandaşlara "ilk yardım eğitimi alma" ve "becerilerini güncel tutma" çağrısında bulundu.

AFAD'dan vatandaşlara ilk yardım eğitimi çağrısı, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), her an karşılaşılabilen ev, trafik ya da iş kazalarında kişilerin kendileri ile en yakınlarına yardım edebilmeleri için vatandaşlara "ilk yardım eğitimi alma" ve "becerilerini güncel tutma" çağrısında bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için başlatılan Afetlere Hazırlık Yılı'nın yedinci ayında "ilk yardım" konusuna vurgu yapıldı.

Bu kapsamda, kişilerin kazalarda zarar görmemesi için bireysel olarak alınabilecek önlemlerin başında ilk yardım eğitimine katılması ve bu becerilerin güncel tutulması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, her an karşılaşılabilen ev, trafik ya da iş kazalarında kişilerin kendileri ile yakınlarına yardım edebilmeleri için vatandaşlara ilk yardım eğitimi alma ve becerilerini güncel tutma çağrısı yapıldı.

İlk yardım teması kapsamında, başlarına bir kaza geldiğinde insanların, sevdiklerini hayatta tutacak bilgi ve becerilere sahip olmasının önemi vurgulandı.

Kazalarda basit uygulamalarla kurtarılabilecek yaşamların birkaç dakikada yitirilmemesi için vatandaşların harekete geçmeye çağrıldığı açıklamada, konuya ilişkin, "İlk yardım eğitimi al ki sevdiklerinin canı sağ olsun" sloganıyla kamu spotları hazırlandığı belirtildi.

AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:16 Kaynak: AA
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