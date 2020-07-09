AFAD'dan yangın risklerine karşı uyarı - Son Dakika

AFAD'dan yangın risklerine karşı uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşlara yangın risklerine karşı tedbir alma, planlama, ekipman bulundurma ve söndürme becerilerini öğrenme çağrısında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşlara yangın risklerine karşı tedbir alma, planlama, ekipman bulundurma ve söndürme becerilerini öğrenme çağrısında bulundu.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül Kasımpaşa maçında sakatlandı
Vodafone Park'ta goller peş peşe geliyor! Top 3. kez ağlarla buluştu
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi

AFAD'dan yapılan açıklamada, kişilerin, kendileri ve sevdiklerinin yangınlardan zarar görmemesi için alabilecekleri hayati önlemlerin bulunduğu ifade edildi.

Yangın tedbirlerinin, evlerin, iş yerlerinin ve hatta ormanların dikkatsizlik, ihmal ya da kaza nedeniyle küle dönmesini önlediği vurgulanan açıklamada, "#AfetlereHazırOl" çağrısıyla her ay başka bir konuya odaklanan Afetlere Hazırlık Yılı'nın 9. temasının, yangın olduğu belirtildi.

AFAD'ın bu temayla vatandaşlara yangın risklerine karşı tedbir alma, planlama, ekipman bulundurma ve söndürme becerilerinin öğrenilmesi çağrısında bulunduğu bildirilen açıklamada, yangının önlenmesi için şu tavsiyelerde bulunuldu:

"Neden olabileceği yangınlara karşı elektrik tesisatının bakımını ve düzenli kontrolünü yaptırın. Sıvasız, çatlak, hatalı inşa edilmiş ve dolmuş bacaları kullanmayın. Soba, ısıtıcı, kalorifer ve mutfak ocaklarını dikkatli kullanın. Tavan arası ve bodrumları temiz tutun. Çocukların ateşle oynamasına izin vermeyin. Yanıcı maddeleri, evinizin uygun yerlerinde saklayın. Evinizde yangın söndürme tüpü bulundurun, düzenli bakım ve dolumunu yaptırın. Kullanım süresi geçmiş söndürme tüpünün yangında size yararı olmayacağını aklınızda tutun. Yangın söndürme tüpü kullanmayı öğrenin. Yangında evden çıkmak için çok az zamanınız olacağından, tahliye planı yapın. Evinizde düzenli kontrol edilen birkaç duman dedektörü bulunması, sizi ve sevdiklerinizi erkenden uyarır."

"Ağzınızı ve burnunuzu ıslak bez ya da mendille kapatarak nefes alın"

Açıklamada, yangın anı için ise vatandaşlara şu uyarılar yapıldı:

"Telaşa kapılmayın, varsa çevredeki yangın ihbar düğmesine basın. 110'u arayarak yangını itfaiyeye bildirin.

En kısa ve doğru şekilde yangın adresini ve mümkünse yangının cinsini bina, benzin, ahşap, araç vb. söyleyin. Mümkünse, yayılmasını önlemek için kapalı alandaki yangında kapı ve pencereleri kapatın.

Bunları yaparken kesinlikle kendiniz dahil kimseyi tehlikeye atmayın.

Alevler nedeniyle binadan çıkış imkansız ise yatak altlarına ya da dolaplara saklanın, pencereden dışarıdakilerle iletişim kurun."

Dumandan boğulmamak için ağzın ve burnunun ıslak bez ya da mendille kapatılarak nefes alınması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Eğilerek ve sürünerek hareket edin. Başka odadan duman ve yanık kokusu geliyorsa kapılarını açmayın, dokunmayın.

Kıyafetiniz alev aldıysa kesinlikle koşmayın, durun, yere yatarak yuvarlanın. Battaniye türü örtülerle alevleri boğmaya çalışın. Vücudunuzda yanık varsa hemen soğuk suya tutun." bilgisine yer verildi.

İş yerleri

Açıklamada, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamı gereği iş yerlerinde, iş yerini veya iş yerinin bölümlerini gösteren yangın söndürme amaçlı kullanılacak ekipmanların yerlerini ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı yangın tahliye planlarının, kolayca görülebilecek alanlarda asılı bulundurulması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, bu hizmetin, iş yerlerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale gerektiren olaylarda yangın ekipmanlarının yerlerinin kolayca bulunmasını sağlayacağı ifade edildi.

Binalar

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği, yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı bin metrekareden büyük imalathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık, toplanma ve eğitim binalarında, binaya ait yangın tahliye projelerinin, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulacağı belirtilen açıklamada, bu projelerde, binanın kaçış yolları, yangın merdivenleri, varsa itfaiye asansörleri, yangın dolapları, itfaiye su verme ağızları, yangın pompaları ile jeneratörün yerinin işaretlendiği kaydedildi.

AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD'dan yangın risklerine karşı uyarı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 16:14 Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor 16:01 Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor 15:03 Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Vodafone Park'ta goller peş peşe geliyor! Top 3. kez ağlarla buluştu
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
20:03
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
19:56
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik: Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler
19:44
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
19:18
Yerli otomobille ilgili heyecanlandıran paylaşım! Fabrika inşaatı 18 Temmuz'da mı başlayacak?
18:51
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
17:56
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 22:00:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD'dan yangın risklerine karşı uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]