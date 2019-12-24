AFAD'dan yangın uyarısı - Son Dakika
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AFAD'dan yangın uyarısı

5 saat önce

Trabzon AFAD İl Müdürlüğü, tarla, bahçe ve orman yakınında ateş yakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

AFAD'dan yangın uyarısı, System.String[]

Trabzon AFAD İl Müdürlüğü, tarla, bahçe ve orman yakınında ateş yakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilde güneyli rüzgarların etkisiyle hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve yangın tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Bacalardan çıkan kıvılcımlar, anız yakma gibi nedenlerin yangına sebebiyet verebildiğine işaret edilen açıklamada, tarla, bahçe ve orman yakınında ateş yakılmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, yangın, baca gazı zehirlenmesi gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Trabzon, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:02 Kaynak: AA
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