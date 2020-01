Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Depremi yaşayan Elazığ ve Malatya için bir televizyon kanalında kampanyayla toplanıp AFAD'a bağışlanan parada eksiklik bulunduğu" iddiasının gerçekleri yansıtmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Altay'ın, " Acun Ilıcalı'nın depremzedeler için TV8 ekranlarında 73 milyon lira toplamasına rağmen, AFAD'ın tüm bağışları 71 milyon lira olarak duyurduğu, sadece 2 günde 2 milyon liranın kayıp olduğu" iddiasında bulunduğu hatırlatıldı.

Yayından bir gün sonra Ilıcalı'nın, programdan ne kadar bağış toplandığını kendi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı belirtilen açıklamada, söz konusu paylaşımında "SMS karşılığı 22 milyon 553 bin 590, havale ile 18 milyon 777 bin 281, telefonla taahhüt etme yoluyla ise 31 milyon 801 bin 753 lira olmak üzere toplam 73 milyon 132 bin 624 lira yardım toplandığının" açıklandığı aktarıldı.

Telefonla taahhüt edilen 31 milyon 801 bin 281 lira bağışın vatandaşlar tarafından AFAD'ın banka hesaplarına havale edilme işlemlerinin peyder pey devam ettiği belirtilen açıklamada, "Yani taahhütlerin tamamı henüz hesaplarımıza ulaşmamıştır. Ayrıca Başkanlığımızca kamuoyuna paylaşılan yardım miktarları TV8 programından elde edilen rakamları da kapsayacak şekilde toplanan tüm bağış miktarını göstermektedir. ve bu miktar da güncel olarak 82 milyon 801 bin 235 liradır." ifadelerine yer verildi.

AFAD Başkanlığı'nın bu süreci şeffaf bir şekilde yürüttüğünün altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın Elazığ ve Malatyalı depremzedelerimiz için gönderdiği her kuruşun hesabının sorumluluğuyla an be an nakdi yardım miktarını, gerek basın yayın kuruluşlarımıza yaptığımız bilgilendirmelerle gerekse sosyal medya hesaplarımızdan kamuoyu ile paylaşıyoruz. Söz konusu bilgilendirmelerimizde SMS yoluyla ya da banka hesaplarımız üzerinden yatırılan net bağış miktarını belirtiyoruz. Hal böyle iken, henüz hesaplara ulaşmamış bağış miktarı üzerinden sadece 2 günde 2 milyonluk kayıp varmış gibi bir algı yaratmak, ortak acı etrafında birbirine kenetlenmiş vatandaşlarımızı yaralarken, gece gündüz demeden afetzedelerimizin yanında olan çalışanlarımızı zan altında bırakmaktadır. Bahse konu milletvekilinin bu yanlış anlaşılmayı düzelteceğini umuyor, tüm halkımıza, afetzedelerimize gösterdiği destekten dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz."