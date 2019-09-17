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AFAD'dan yüzük operasyonu

12 dakika önce

Zonguldak'ta parmağındaki yüzüğü çıkartamayan kadının imdadına AFAD ekipleri yetişti.

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Zonguldak'ta parmağındaki yüzüğü çıkartamayan kadının imdadına AFAD ekipleri yetişti.


Edinilen bilgiye göre, olay, şehir merkezinde yaşandı. Bir süre önce parmağına yüzük takan genç kadının bir süre sonra parmağı şişti. Şişen parmağındaki yüzüğü çıkartamayan talihsiz kadın başarılı olamayınca Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Ancak burada da yüzük çıkartılamayınca AFAD ekiplerine haber verildi.


Kısa sürede hastaneye gelen ekipler şişen parmaktaki yüzüğü keserek çıkarttı. Başarılı bir operasyonla yüzüğü parmağından çıkartılan kadın rahat bir nefes aldı. Genç kadın ve AFAD ekipleri yüzüğün çıkartılmasının ardından hastaneden ayrıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:33 Kaynak: İHA
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