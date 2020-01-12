AFAD'dan zorlu parkurda "yön bulma" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat AFAD'dan zorlu parkurda 'yön bulma' eğitimi - Son Dakika

AFAD'dan zorlu parkurda "yön bulma" eğitimi

6 saat önce

Bilecik'te, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllülerince doğada yön bulma, arama ve yol olmayan alanlarda hedefe ulaşma eğitimi verildi.

Bilecik'te, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllülerince doğada yön bulma, arama ve yol olmayan alanlarda hedefe ulaşma eğitimi verildi.

Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve daire müdürleri, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen "AFAD Gönüllülük Projesi"nde yer alan Bilecik ve ilçelerdeki AFAD gönüllüleriyle eğitim kapsamında merkez Abbaslık köyünde bir araya geldi.

Grup, Abbaslık-Bekdemir köylerini birbirine bağlayan arazide AFAD gönüllülerinin mihmandarlığında yaklaşık 7 kilometrelik yürüyüşte, yön bulma, arama ve yol olmayan alanlarda hem eğitim gerçekleştirdi hem de bölgedeki doğa güzelliklerini görme imkanı buldu.

Bazı bölgelerde kar altında bazen de sarp kayalıklar ile zorlu geçiş güzergahların bulunduğu parkur ve patikaların yer aldığı etkinlikte, pusula ve haritalarla yön tespit edilerek ve dere yataklarından geçilerek 3 saatlik ve yaklaşık 7 kilometrelik yürüyüşün ardından grup, Bekdemir köyünde kurulan kamp alanına geldi.

Şentürk, koordineli bir şekilde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, hafta sonları ilin muhtelif yerlerini gezdiklerini anımsatarak, "Bugünkü gezi programımız, bir gezi programından öte eğitim programı oldu. AFAD Müdürlüğümüz ile hareket eden yaklaşık 67 AFAD gönüllüsü eğitim amaçlı bir etkinlik gerçekleştirdik. Zorlu parkurda bu eğitimi tamamladık. Yön bulma dahil zor arazi şartlarında hedefe ulaşabilme noktasında gönüllülerimiz bir eğitim almış oldu. Biz de onlara dahil olduk ve oldukça güzeldi." dedi.

AFAD'dan zorlu parkurda yön bulma eğitimi

Jandarma, Bilecik, AFAD, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:41 Kaynak: AA
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