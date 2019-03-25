Afad: "Denizli Acıpayam'da 4.1 Büyüklüğünde Bir Artçı Deprem Meydana Geldi."
21 dakika önce
IHAAW093051-GEN/25-03-2019- AFAD: "Denizli Acıpayam'da 4.1 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.
IHAAW093051-GEN/25-03-2019
- AFAD
: "Denizli Acıpayam
'da 4.1 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi." 25.03.2019 09: 30: 51 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:36 Kaynak: İHA
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