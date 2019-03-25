Son Dakika Haberleri: Afad: "Denizli Acıpayam'da 4.1 Büyüklüğünde Bir Artçı Deprem Meydana Geldi."

Afad: "Denizli Acıpayam'da 4.1 Büyüklüğünde Bir Artçı Deprem Meydana Geldi."

21 dakika önce

IHAAW093051-GEN/25-03-2019- AFAD: "Denizli Acıpayam'da 4.1 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.

Afad:
IHAAW093051-GEN/25-03-2019

- AFAD: "Denizli Acıpayam'da 4.1 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi." 25.03.2019 09: 30: 51 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:36 Kaynak: İHA

AFAD, Denizli, Acıpayam, Güncel
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