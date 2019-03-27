Son Dakika Haberleri: Afad: "Denizli, Acıpayam'da 4,3 Büyüklüğünde Bir Artçı Deprem Meydana Geldi"

Afad: "Denizli, Acıpayam'da 4,3 Büyüklüğünde Bir Artçı Deprem Meydana Geldi"

1 saat önce

AFAD: "Denizli, Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi"

Afad:
AFAD: "Denizli, Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi" - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:47 Kaynak: İHA

AFAD, Denizli, Acıpayam, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otopside Fark Edildi, Apartman Karantinaya Alındı Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu Mersin'de "Sapan" Cinsi Köpek Balığı Yakalayan Balıkçıya, Bin 635 Lira Ceza Kesildi İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı'ndan Altına Yatırım Çağrısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 16:09:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afad: "Denizli, Acıpayam'da 4,3 Büyüklüğünde Bir Artçı Deprem Meydana Geldi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]