Afad: "Denizli, Acıpayam'da 4,3 Büyüklüğünde Bir Artçı Deprem Meydana Geldi"
1 saat önce
AFAD: "Denizli, Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi"
AFAD: "Denizli, Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi" - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:47 Kaynak: İHA
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