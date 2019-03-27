AFAD: "Denizli, Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi" - ANKARA

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Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu