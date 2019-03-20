Afad: "Denizli'nin Acıpayam İlçesindeki 5,5 Büyüklüğündeki Deprem Sonrasında İlk Saatte 28 Artçı...
1 saat önce
AFAD: "Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında ilk saatte 28 artçı deprem meydana geldi.
AFAD: "Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında ilk saatte 28 artçı deprem meydana geldi."
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:14 Kaynak: AA
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