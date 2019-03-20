Son Dakika Haberleri: Afad: "Denizli'nin Acıpayam İlçesindeki 5,5 Büyüklüğündeki Deprem Sonrasında İlk Saatte 28 Artçı...

Afad: "Denizli'nin Acıpayam İlçesindeki 5,5 Büyüklüğündeki Deprem Sonrasında İlk Saatte 28 Artçı...

1 saat önce

AFAD: "Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında ilk saatte 28 artçı deprem meydana geldi.

Afad:
AFAD: "Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında ilk saatte 28 artçı deprem meydana geldi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:14 Kaynak: AA

Acıpayam, AFAD, Denizli, Güncel
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