Üye Girişi
AFAD: Deprem bölgesinde 136 personel görev yapıyor - Son Dakika

AFAD: Deprem bölgesinde 136 personel görev yapıyor

20.11.2021 11:14
AFAD: Deprem bölgesinde 136 personel görev yapıyor

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4 kişinin yaralandığı 5.1 büyüklüğündeki deprem bölgesinde 136 personel ve 38 aracın görev yaptığı, Kayabas¸ı köyünde heyelan nedeniyle kapanan köy yolunun ise açıldığı belirtildi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4 kişinin yaralandığı 5.1 büyüklüğündeki deprem bölgesinde 136 personel ve 38 aracın görev yaptığı, Kayabas¸ı köyünde heyelan nedeniyle kapanan köy yolunun ise açıldığı belirtildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 12 saniye süren depremin yerin 5.18 kilometre derinligˆinde meydana geldiği, Erzurum merkeze 52 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Depremin en yakın yerles¸im birimi Erzurum'un Köprüköy ilçesi Alaca Mahallesi'ne uzaklıgˆının 3.04 kilometre olduğu kaydedildi. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgiye göre 4 kis¸inin yaralandığı belirtilerek, "Olay yerine 5 adet 112 ambulansı ve 3 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlendirilmis¸tir. Bölgedeki çalıs¸malarda AFAD, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlügˆü, UMKE, Karayolları 12'nci Bölge Müdürlügˆü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlügˆü, Türk Kızılay, Belediye ve STK'lardan toplamda 136 personel ve 38 araç görev yapmaktadır" denildi.Enerji kesintilerinin giderildiği kaydedilen açıklamada, "Deprem sonrası enerji nakil hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle Köprüköy ilçesine bagˆlı 14 köyde meydana gelen enerji kesintilerinin tamamı giderilmis¸tir. Bölgeye 15 konteyner ile Mescitli, Topcu, Dogˆantepe ve Çullu köylerine toplamda 51 çadır ulas¸tırılmıs¸tır. Beslenme çalıs¸maları kapsamında Türk Kızılay tarafından 2 bin kis¸ilik su ve ikramlık malzeme ve 1000 kis¸ilik çorba bölgeye sevk edilmis¸ olup 2'si ikram aracı olmak üzere toplam 6 araç ve 10 personel görevlendirilmis¸tir. Ulas¸tırma ve Altyapı Bakanlıgˆı'ndan alınan bilgiye göre, haberles¸mede kesintiye yol açan olumsuz bir durum olus¸mamıs¸tır. Kayabas¸ı köyünde heyelan nedeniyle kapalı olan köy yolu yapılan çalıs¸malarla açılmıs¸tır" denildi.


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFAD: Deprem bölgesinde 136 personel görev yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor 11:07 Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor 10:55 BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı 4 milyon 460 bin TL'lik davayı geri çekti 10:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı 4 milyon 460 bin TL'lik davayı geri çekti
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru 09:54 Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru 8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar 09:37 8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar Ada Masalı final yapıyor 09:13 Ada Masalı final yapıyor
HDP'li Dağ'ın 09:06 HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, 07:37 Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, "Artık yeter" diyerek isyan etti

Son Dakika Haberleri
11:07 Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor
10:59 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı
10:55 BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor
10:51 Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana deprem
10:49 Oğlunun mezarındaki bayrak direği çalındı, şehit babası: Bunu yapan insan olamaz
10:44 Dolandırıcılıkla suçlanan Kibariye: Herkes haddini bilecek, bilmeyene de ben bildiririm
10:41 Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi, işte yeni oran
10:11 Son Dakika: Tokat Niksar'da 4 büyüklüğünde deprem oldu!
10:06 Belediye başkanına şok suçlama: İş başvurusuna gittiğim gün tecavüze uğradım
09:48 Yatalak oğlunu ve kocasını diri diri yakarak öldürdü
Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu         
11:11
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana deprem         
10:52
Kurbanlığın peşinden koştuktan sonra cesedi bulunmuştu! Tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Kurbanlığın peşinden koştuktan sonra cesedi bulunmuştu! Tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi         
10:40
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor         
09:18
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok         
07:33
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı         
07:30
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 11:18:16. #1.13#
SON DAKİKA: AFAD: Deprem bölgesinde 136 personel görev yapıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement