AFAD: Deprem bölgesinde acil yıkılacak 138 bina tespit edildi - Son Dakika

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta incelenen 23 bin 45 binadan, acil olarak yıkılacak 138 binanın tespit edildiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, depremin etkilerini azaltmak ve bölgede yaşayan vatandaşların hayatlarını normale döndürmek amacıyla, yürütülen iyileştirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Depremde 41 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin de sağ kurtarıldığı belirtilerek, deprem sonrasında hastanelere başvuran 1607 kişiden 1540'ının taburcu edildiği kaydedildi.

23 BİN 45 BİNA İNCELENDİ

Elazığ şehir merkezindeki son enkazda da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, "Hasar tespit çalışmalarında, 530 teknik personel ve 5 araç görev yapmaktadır. Şimdiye kadar Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta incelenen 23 bin 45 binadan 496'sının yıkıldığı, 5 bin 407'sinin ağır hasar aldığı, 616'sının orta ve 7 bin 981'inin az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 138 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 6 bin 163 binanın ise hasarsız olduğu anlaşılmıştır. Hasar tespit çalışmalarına destek vermek üzere 67 kişilik Çevre ve Şehircilik ekibi Elazığ'da görev yapmaktadır" denildi.

320 TIR İHTİYAÇ MALZEMESİ DEPREM BÖLGESİNE ULAŞTIRILDI

Açıklamada, deprem sonrası 320 TIR dolusu ihtiyaç malzemesinin AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırıldığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgeye toplam 26 bin 397 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 30 bin 886 yatak, 66 bin 751 battaniye, 3 bin 244 uyku seti, 4 bin 312 ısıtıcı ve 6 bin 436 adet gıda kolisi sevk edilmiştir. Cumhurbaşkanlığımız tarafından vatandaşlarımızın yapacağı yardımların AFAD Başkanlığı'nca koordine edilmesi uygun görüldüğünden, yardım yapma taleplerini karşılayacak SMS ve hesap numaraları bulunmaktadır. Vatandaşlarımız, tüm GSM operatörlerinden DEPREM yazıp 1866'ya SMS göndererek afetzedeler için 10 TL bağışta bulunabilmektedir. Ayrıca Ziraat Bankası Vakıflar Bankası ve Halk Bankası ile PTTBank'ın hesap numaralarına istedikleri tutarda yardım yapabilir."

Ayrıca, Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da psikososyal destek çalışmaları kapsamında 251 personelin 1209 haneyi ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Selen YALAZ/ANKARA, -