AFAD Deprem Haftası kapsamında öğrencilere eğitim verdi - Son Dakika
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AFAD Deprem Haftası kapsamında öğrencilere eğitim verdi

03.03.2022 14:38

AFAD Deprem Haftası kapsamında öğrencilere eğitim verdi7 Mart tarihleri arasında düzenlenen Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Yeşilköy Eğitim Merkezi'nde öğrencilere eğitim verdi.

AFAD Deprem Haftası kapsamında öğrencilere eğitim verdi

İSTANBUL İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü1-7 Mart tarihleri arasında düzenlenen Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Yeşilköy Eğitim Merkezi'nde öğrencilere eğitim verdi. Öğrencilerine deprem esnasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Yeşilköy Eğitim Merkezi toplantı salonunda çeşitli programlar gerçekleştirdi. Program kapsamında İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine deprem esnasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrencilere KAHOOT uygulamasını indirterek depremle ilgili soru cevap oyunu oynatılırken soruları doğru cevaplayan 3 öğrenciye AFAD çantası hediye edildi.

"Afetlere hazır olmak zorundayız"

Afetlere hazır olmamız gerektiğini ifade eden AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz şöyle konuştu: "1-7 Mart haftası bildiğiniz gibi deprem haftası etkinlikleri olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin tamamında AFAD İl Müdürlüklerimizce diğer kamu ve kuruluşlarımızca pek çok alanda toplumun afet farkındalığını yükseltmek için etkinlikler yapılıyor. Bu etkinlikler içinde belki de en önemlisi Türkiye genelinde tüm okullarda eş zamanlı olarak cuma günü saat 11.30'da gerçekleşecek deprem anı ve tahliye tatbikatı. Bununla ilgili olarak tüm okullarda okul yönetimlerimiz bilgilendirilmiş olup 11.30'da bu tatbikat gerçekleştirilecektir. Bunun şöyle bir faydası olacak aslında ülke genelindeki tüm öğrencilerimizle aynı anda bir kolektif bilincin afet farkındalığın oluşmasında katkı sağlayacaktır. Afet hayatımızın bir gerçeği afetlere hazır olmak zorundayız. Bunun yolu da afet risklerini bilmekten geçiyor. Biz afet risklerini bilirsek ona karşı hazırlıklarımızı yapabilme durumuna gelebiliriz."

"Deprem hissini yaşadık"

Deprem uygulamasına katılan 14 yaşındaki Fırat Ekinci, o hissi yaşadığını dile getirerek şunları kaydetti: "Bu anı bilmek bir de yaşamak var. Burada bilipte olmak başka herhangi bir sahnede bu anı yaşamak başka. Deprem evdeyken olduğu zaman bir de çocuklar var tedirgin olabiliriz. Deprem olduğu zaman ilk su vanalarını ve doğalgazı kapatmamız lazım. Herhangi bir sağlam nesneye karşı kendimizi korumamız lazım. Sonra hazırladığımız çantamızı alıp çıkmamız lazım. Uygulama güzeldi. O deprem hissini yaşayabildik."

AFAD Deprem Haftası kapsamında öğrencilere eğitim verdi
AFAD Deprem Haftası kapsamında öğrencilere eğitim verdi
AFAD Deprem Haftası kapsamında öğrencilere eğitim verdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AFAD Deprem Haftası kapsamında öğrencilere eğitim verdi - Son Dakika


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