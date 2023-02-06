Artçı sarsıntılar en az 1 yıl devam edecek... Deprem bölgesinde 7,6 şiddetinde bağımsız bir deprem meydana geldi - Son Dakika
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Artçı sarsıntılar en az 1 yıl devam edecek... Deprem bölgesinde 7,6 şiddetinde bağımsız bir deprem meydana geldi

06.02.2023 15:45

Artçı sarsıntılar en az 1 yıl devam edecek.

Artçı sarsıntılar en az 1 yıl devam edecek... Deprem bölgesinde 7,6 şiddetinde bağımsız bir deprem meydana geldi

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar:

"7,6 şiddetindeki Maraş Elbistan depremi artçı değil, bağımsız başka bir deprem"

"100'ün üzerinde artçı deprem meydana geldi. Büyüklüğü 6 şiddetinin üzerinde yeni sarsıntılar meydana gelecektir. En az 1 yıl kadar devam edecektir"

"Vatandaşlarımız kesinlikle hasarlı binalara girmesinler"

ANKARA - AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Prof Orhan Tatar, Kahramanmaraş Elbistan'da 7,6 büyüklüğünde bağımsız yeni bir deprem meydana geldiğini belriterek, "Bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. Uzun süre devam edecektir. Artçı sarsıntılar en az 1 yıl kadar devam edecektir. Vatandaşlarımız kesinlikle hasarlı binalara girmesinler" dedi.

AFAD merkezinde son depreme ilişkin açıklama yapan Prof Orhan Tatar, birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen deprem meydana geldiğini belirterek, "Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş Pazarcık depreminin büyüklüğünü revize ederek 7.7 olarak duyurdu. Cumhurbaşkanımız da 7,7 olarak kamuoyuna duyurdu. Bu gayet normal bir durum. Bu kadar büyük bir depremde buna benzer revizeler yapılır. Bunun sonrasında 100'ün üzerinde üç tanesi 6 büyüklüğünün üzerinde olmak deprem meydana geldi. Maraş Elbistan'da 7,6 büyüklüğünde öğle saatlerinde başka bir deprem meydana geldi. Birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. Bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. Uzun süre devam edecektir. Bu kadar büyük ana şoktan sonra devam edecektir. Bir 6 büyüklüğe, 6,7,6,6, 6,5 şiddetinde artçı sarsıntılar meydana gelecektir. En az 1 yıl kadar devam edecektir. Dolayısıyla burada en çok dikkat edilmesi gereken husus, vatandaşlarımızın kesinlikle hasarlı binalara girmemelerini rica ediyoruz

Birinci ana şoktan, arkasından gelen artçı sarsıntılardan sonra yorulan binalar o depremlerle oluşacak 5 üzerinde artçı sarsıntılarla zarar görebilir. Vatandaşlarımızdan bunu rica ediyoruz. Az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı binalardan uzak durulması, toplanma alanlarında bulunulması ve görevlilerin uyarılarının dikkate al ınması gerekiyor. Bölgede en son deprem 1114 yılında meydana gelen deprem. Bölge sismik boşluk olarak bilinen bir bölgeydi. Önemli bir husus, daha önceki basın toplantımızda da dile getirdik. Özellikle burada Türkiye'nin AFAD koordinasyon merkezinde, yaptığımız uyarılar yayınlar ve bilgilendirmeler dışında hiçbir mecraya itibar edilmemesini rica ediyoruz. En değerli şey sağlıklı bilgi. Sosyal medyada ve diğer kanallarda kötü niyetli kişiler devreye giriyor. Vatandaşlarımızın aklını karıştıracak akıl dışı bilim dışı açıklamalarda bulunuyorlar" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Artçı sarsıntılar en az 1 yıl devam edecek... Deprem bölgesinde 7,6 şiddetinde bağımsız bir deprem meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artçı sarsıntılar en az 1 yıl devam edecek... Deprem bölgesinde 7,6 şiddetinde bağımsız bir deprem meydana geldi - Son Dakika
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