Son Dakika Haberleri: Afad Deprem Simülasyon Tırı

Afad Deprem Simülasyon Tırı

3 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Deprem Simülasyon Tırı, Adana'da eğitimlerine başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Deprem Simülasyon Tırı, Adana'da eğitimlerine başladı.

Adana AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Kozan ilçesinde Şehit Hüseyin Soydan Caddesi üzerinde kurulan deprem simülasyon tırında vatandaşları ve öğrencileri deprem ve doğal afetler konusunda bilgilendirdi.

Türkiye'de meydana gelen büyük depremlerin şiddetinde sarsıntıların canlandırıldığı simülasyon tırında, deprem konusunda hem teorik hem de pratik eğitimler verildi.

Tırda, afet bilicinin geliştirilmesi için öğrencilere de deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında doğru davranış şekillerinin neler olduğunu anlatıldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana AFAD Şube müdürü Cihan Yüzer, "Bugün Kozan ilçesindeyiz yarın da Karaisalı ilçesinde olacağız. Malum, depreme nerede, ne zaman, nasıl yakalanacağımızı bilmediğimiz ve sonuçları afete yol açan bir doğa olayı. Dolayısıyla çocukların bu doğa olayları karşısında nasıl doğru davranmaları gerektiğini, evlerinde, okullarında nasıl önlem almaları gerektiğini burada görerek ve yaşayarak anlatmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz bilmediğimiz bir şeyden korkarız. Deprem çocuklarda bir korku sebebi değil, bilinçli bir doğru davranış şeklini öğrenerek doğru hareket etmeye sebep olacak bir şey olsun istiyoruz. Dolayısıyla öncesinde evimizde, okulumuzda almamız gereken tedbirler, deprem anında nasıl durmamız gerektiği ve sonrasında tahliye esnasında nelere dikkat etmek gerektiğini çocuklarımıza bire bir öğretmeye çalışıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:31 Kaynak: AA

Adana, AFAD, Güncel
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