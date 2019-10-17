AFAD deprem simülasyon tırı Erçiş'te
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Ankara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Van'ın Erciş ilçesine getirilen deprem simülasyon tırına öğrenciler ilgi gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:09 Kaynak: AA
Ankara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Van'ın Erciş ilçesine getirilen deprem simülasyon tırına öğrenciler ilgi gösterdi.
Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, deprem simülasyon tırında 7 şiddetinde depremi yaşadı.
AFAD ekipleri, etkinliğe katılan öğrencilere, deprem esnasında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirdi.
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