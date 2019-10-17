Son Dakika Haberleri: AFAD deprem simülasyon tırı Erçiş'te
Son Dakika Güncel AFAD deprem simülasyon tırı Erçiş'te

AFAD deprem simülasyon tırı Erçiş'te

43 dakika önce

Ankara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Van'ın Erciş ilçesine getirilen deprem simülasyon tırına öğrenciler ilgi gösterdi.

AFAD deprem simülasyon tırı Erçiş'te, System.String[]

Ankara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Van'ın Erciş ilçesine getirilen deprem simülasyon tırına öğrenciler ilgi gösterdi.

Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, deprem simülasyon tırında 7 şiddetinde depremi yaşadı.

AFAD ekipleri, etkinliğe katılan öğrencilere, deprem esnasında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirdi.

Ankara, Deprem, AFAD, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:09 Kaynak: AA
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