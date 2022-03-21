AFAD Deprem Simülasyon Tırı Gölbaşı'nda - Son Dakika
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AFAD Deprem Simülasyon Tırı Gölbaşı'nda

21.03.2022 15:01
AFAD Deprem Simülasyon Tırı Gölbaşı'nda

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Deprem Simülasyon Tırı eğitimlerine başladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Deprem Simülasyon Tırı eğitimlerine başladı.

Kaymakamlık bahçesinde öğrenci, öğretmen ve veliler, Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin şiddetinde sarsıntıların canlandırıldığı simülasyon tırında deprem konusunda hem teorik hem de pratik eğitim aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, depremin bir dünya gerçeği olduğunu hatırlatarak, "İlçemizde birinci dereceden deprem bölgesinde olduğundan, bu aracın öğrencilerimiz ve halkımızın deprem bilincini geliştirmede çok önemli bir faaliyet yapacağına inanıyorum. Uygulamalı olarak gösterilecek simülasyonla depreme karşı nasıl davranılacağı daha iyi öğretilecektir. Bu vesile ile bizlere bu bilinci aşılama gayretinde bulunan AFAD yetkililerine teşekkür ederim." dedi.

Eğitimde, depremlere nasıl hazırlıklı olunacağı, deprem öncesi, anı ve sonrasında neler yapılması gerektiği ve doğru davranış şekillerinin neler olduğu uygulamalı olarak anlatıldı.

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Adıyaman, Gölbaşı, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD Deprem Simülasyon Tırı Gölbaşı'nda - Son Dakika


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