Son Dakika Haberleri: AFAD deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler için bilgilendirme videosu yayınladı
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AFAD deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler için bilgilendirme videosu yayınladı

19 dakika önce

AFAD deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler için bilgilendirme videosu yayınladıANKARA - İstanbul Silivri'de yaşanan 5.

AFAD deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler için bilgilendirme videosu yayınladı

ANKARA - İstanbul Silivri'de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem yaşananlar sonrasında AFAD deprem sonrasında sonrasında vatandaşları bilgilendirmek, deprem sonrası ve sırasında ne yapılması gerekenleri içeren bilgilendirici video paylaştı.

AFAD'ın yayınladığı bilgiler arasında;

-Çevrenizin ve kendi emniyetinizden emin olduktan sonra binayı terk edin.

-Elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın.

-Soba ve ısıtıcıları söndürün.

-Afet ve acil durum çantanızı alarak toplanma bölgelerine gidin.

- Deprem sonrasında ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere destek olmaya çalışın.

AFAD deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler için bilgilendirme videosu yayınladı

İstanbul, Silivri, Deprem, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:38 Kaynak: İHA
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