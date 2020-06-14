AFAD: Deprem sonrası, toplam 16 artçı deprem meydana geldi - Son Dakika

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Bingöl ilinin Karlıova ilçesinde 14.06.2020 tarihi saat 17.24'te 5,7 bu¨yu¨klu¨ğu¨nde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası ikisi 4.7 ve 4.6 olmak üzere, toplamda 16 artçı deprem meydana gelmiştir. Karlıova Jandarma karakoluna ait gözlem kulesinde meydana gelen hasar sonrası 2 güvenlik korucusu yaralanmıştır. Bölgeye ambulans helikopter sevk edilmiştir" denildi.

AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ve son duruma ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bingöl ilinin Karlıova ilçesinde 14.06.2020 tarihi saat 17.24'te 5.7 bu¨yu¨klu¨ğu¨nde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası ikisi 4.7 ve 4.6 olmak üzere, toplamda 16 artçı deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre; Karlıova Jandarma karakoluna ait gözlem kulesinde meydana gelen hasar sonrası 2 güvenlik korucusu yaralanmıştır. Bölgeye ambulans helikopter sevk edilmiştir. Yedisu ilçesinde Dinarbey köyu¨nde yapılan taramada 6 evde hasar oluştuğu, göçük altında kalan vatandaşımızın olmadığı öğrenilmiştir. Bingöl İl AFAD Mu¨du¨rlu¨ğu¨'nden 4 personel, UMKE'den 5 personel ve Karlıova İtfaiye, İlçe Jandarma bölgeye gönderilmiştir. Bölgeye toplam 13 araç ile 59 AFAD personeli sevk edilmiştir" denildi.

'BÖLGEYE 550 ADET ÇADIR SEVK EDİLMİŞTİR'

Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya illerinin teyakkuza geçirildiği belirtilen açıklamada, "Bingöl ili Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyu¨, Balpınarı, Ormaniçi, Çayköy, Kökpınar ve Karşıyaka köyleri taranmış olup herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri taranmış olup herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirilmiştir. Enerji Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre herhangi bir enerji kesintisi olmamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre Tu¨rk Telekom'un sabit şebekesinde ve servislerinde herhangi bir olumsuz durum veya kesinti bulunmamaktadır. 3 mobil baz istasyonu bölgeye sevk edilmiştir. Bölgeye 550 adet çadır sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Haber: ANKARA, -