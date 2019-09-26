Son Dakika Haberleri: AFAD, deprem sonrasında yapılması gerekenleri paylaştı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

AFAD, deprem sonrasında yapılması gerekenleri paylaştı

1 saat önce

AFAD, deprem sonrasında yapılması gerekenleri paylaştıANKARA - AFAD, İstanbul Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşları bilgilendirmek ve deprem sonrası ne yapılması gerekenleri içeren bilgilendirici video paylaştı.

AFAD, deprem sonrasında yapılması gerekenleri paylaştı

ANKARA - AFAD, İstanbul Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşları bilgilendirmek ve deprem sonrası ne yapılması gerekenleri içeren bilgilendirici video paylaştı.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD vatandaşları bilgilendirici bir video yayınladı. Videoda deprem sonrasında nelerin yapılması gerektiğine ilişkin bilgilendirmeler yer aldı. O bilgiler arasında, "Çevrenizin ve kendi emniyetinizden emin olduktan sonra binayı terk edin, Elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın, soba ve ısıtıcıları söndürün. Afet ve acil durum çantanızı alarak toplanma bölgelerine gidin. Deprem sonrasında ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere destek olmaya çalışın" uyarıları yer aldı.

AFAD, deprem sonrasında yapılması gerekenleri paylaştı

İstanbul, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rus uzman: İstanbul'daki deprem, 7,5 büyüklüğündeki depremin ne zaman olacağını gösterecek
İstanbul'da bir binanın çatısında çıkan vatandaşları korkuttu! Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan uyarı: 20 gün sürebilir TSK'nın yeni mayın köpeği: Zerdava

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 00:50:23. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AFAD, deprem sonrasında yapılması gerekenleri paylaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]