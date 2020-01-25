AFAD: "Depremde 14 kişi hayatını kaybetti"
8 dakika önce
AFAD: "İlk belirlemelere göre, Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
AFAD: "İlk belirlemelere göre, Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştır. Malatya'da ise 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır."
(İHA)
Son Dakika Deprem nedeniyle Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi maçı ertelendi Kandilli'den Elazığ'daki depremle ilgili uyarı: 5.5, 5.6'lık artçı sarsıntılar görebiliriz Elazığ'daki deprem anı yerel TV'de böyle görüntülendi Elazığ depremi sonrası THY'den önemli açıklama: Ek seferler yapılacak