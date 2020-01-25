AFAD, Elazığ'da meydana gelen depremde 20 kişi hayatını kaybettiğini, bin 15 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ ili, Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği hatırlatılarak "Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 11 adet deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı deprem sayısı 228'dir. Şu an Elazığ Sivrice'de hava -8C derece olup, yağış yoktur" denildi. Depremde Elazığ'da 16, Malatya'da 4 olmak üzere 20 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilerek, Elazığ'da 637, Malatya'da 226, Diyarbakır'da 34, Adıyaman'da 25, Batman'da 6, Kahramanmaraş'ta 37 ve Şanlıurfa'da 50 olmak üzere bin 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

AÇIKLAMADA ŞU BİLGİLERE YER VERİLDİ:

"Elazığ şehir merkezinde 4 bina yıkılmış olup, AFAD ekiplerinin enkazda arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Elazığ ve çevre illerde arama tarama çalışmaları devam etmektedir. Elazığ'da tüm yurtlarda kalanlar spor salonlarına alınmaktadır.

Malatya Doğanyurt ve Pütürge ile Diyarbakır ve Adıyaman illerinin kuzey ilçelerinde gerçekleştirilen tarama faaliyetleri tamamlanmış ve durumun normale döndüğü öğrenilmiştir.

Elazığ havaalanı çalışır durumdadır. Haberleşme şebekesinde kısa süreli kesinti meydana gelmiş ve kısa sürede sorun giderilmiştir. Elektrik ve doğalgaz hatlarında herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Bölgeye giden trenler en yakın istasyonlara çektirilmiştir.

Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir.

2 AFAD Başkanlık personeli, 14 Ankara AFAD İl Müdürlüğü personeli, 5 UMKE ve 18 itfaiye personeli Etimesgut Havaalanı'ndan Genelkurmay Başkanlığı'na ait uçak ile Elazığ'a ulaşmıştır.

1 AFAD Başkanlık personeli, 21 İstanbul AFAD personeli, 1 DHMİ personeli, 10 Sakarya AFAD personeli, 7 Bursa AFAD personeli, 2 İHH personeli ile 2 kurtarma aracı ekipmanları ile İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Elazığ'a ulaşmıştır.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Elazığ'a hareket edecek 2. uçak ile ise 8 Kocaeli AFAD personeli, 7 Bursa AFAD personeli, 13 İHH personeli, 2 itfaiye personeli, 2 araç ile 2 arama köpeği ve 1 aracı ekipmanları ile Elazığ'a ulaşmıştır.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Elazığ'a hareket edecek 3. Uçak ise 53 personel (İstanbul, Bursa, Kocaeli) ve 3 kurtarma aracı ekipmanları ile Elazığ'a ulaşmıştır.

39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam 1.162 arama kurtarma personeli ve 233 araç bölgeye sevk edilmiştir. Çalışmalara destek amacıyla 15 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır.

AFAD Başkanlığı, bölgeye, 144 tır ile 6.065 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11.532 yatak ve 18.720 battaniye sevk edilmiştir.

Türk Kızılay, bölgeye 202 personel, 29 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15.747 battaniye, 5.656 yatak, 1.563 ısıtıcı, 2.500 çadır, 193.420 kg un ve 3.200 adet gıda kolisi sevk etmiştir."

(İHA)