AFAD: Depremde 21 kişi hayatını kaybetti, 1030 kişi yaralandı - Son Dakika

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün Elazığ'da meydana gelen depremde 21 kişinin hayatının kaybettiğini, yaralı sayısının ise 1030'a yükseldiğini açıkladı.

AFAD, dün akşam Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Deprem nedeniyle Elazığ'da 17 ve Malatya'da 4 kişi olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybettiği, Elazığ'da 654, Malatya'da 226, Diyarbakır'da 32, Adıyaman'da 25, Batman'da 6, Kahramanmaraş'ta 37 ve Şanlıurfa'da 50 olmak üzere toplam 1030 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Ayrıca deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzerinde 12 adet deprem meydana geldiği ve toplam artçı deprem sayısının 274 olduğu ifade edildi.

'AFAD DIŞINDA İŞ MAKİNESİ ÇALIŞMAYACAK'

Açıklamanın devamında, Elazığ şehir merkezindeki 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

"39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam 1167 arama kurtarma personeli ve 235 araç bölgeye sevk edilmiştir. Çalışmalara destek amacıyla 18 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makineleri AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır. AFAD Başkanlığı, bölgeye 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 18 bin 720 battaniye sevk etmiştir. Türk Kızılay , bölgeye 202 personel, 35 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 747 battaniye, 5 bin 656 yatak, 1563 ısıtıcı, 2 bin 500 çadır, 193 bin 420 kilogram un ve 3 bin 200 adet gıda kolisi sevk etmiştir."

'28 ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETE GEÇİRİLDİ'

Deprem sonrasında tüm iller ve birliklerin teyakkuz haline geçirildiği, Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezleri'nin (AADYM) aktif hale getirildiği belirtilerek, "Acil ihtiyaçlar nedeniyle barınma, beslenme, enerji, haberleşme, hasar tespit ve psikososyal çalışma gruplarından ekipler bölgeye sevk edilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 143 personel ve 47 araç bölgeye yönlendirilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir" denildi.

'HASARLI BİNALARA GİRMEYİN'

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği de belirtilerek, "Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir gaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.