AFAD: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı (2) - Son Dakika

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AFAD: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı (2)
6 saat önce
ÖLENLERİN SAYISI 22'YE YÜKSELDİAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, dün akşam Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ'da 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:10 Kaynak: DHA
ÖLENLERİN SAYISI 22'YE YÜKSELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, dün akşam Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ'da 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremde ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiği, yaralı sayısının ise 1031'e çıktığı belirtildi. Ayrıca deprem sonrasında 397 artçı deprem meydana geldiği belirtilerek, Elazığ havaalanının çalışır durumda olduğu, haberleşme, elektrik ve doğal gaz altyapılarında herhangi bir sorun bulunmadığı ifade edildi.
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