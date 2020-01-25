AFAD: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı (2) - Son Dakika

AFAD: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı (2)

6 saat önce

ÖLENLERİN SAYISI 22'YE YÜKSELDİAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, dün akşam Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ'da 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

AFAD: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı (2), System.String[]

ÖLENLERİN SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, dün akşam Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ'da 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremde ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiği, yaralı sayısının ise 1031'e çıktığı belirtildi. Ayrıca deprem sonrasında 397 artçı deprem meydana geldiği belirtilerek, Elazığ havaalanının çalışır durumda olduğu, haberleşme, elektrik ve doğal gaz altyapılarında herhangi bir sorun bulunmadığı ifade edildi.


Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:13 Kaynak: DHA
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