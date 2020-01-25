AFAD: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1103 kişi yaralandı (3) - Son Dakika

YARALI SAYISI 1103'E ÇIKTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, dün akşam Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra büyüklüğü 4'ün üzerinde 14 deprem oluştuğunu ve 40 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığını açıkladı. Açıklamada ayrıca depremden sonra bölgeye 3 bin 420 arama-kurtarma personeli ve 482 araç sevk edildiği belirtilerek, yaralı sayısının 1103'e çıktığı ifade edildi.