AFAD: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1103 kişi yaralandı (3) - Son Dakika

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AFAD: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1103 kişi yaralandı (3)
6 saat önce
YARALI SAYISI 1103'E ÇIKTIAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, dün akşam Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra büyüklüğü 4'ün üzerinde 14 deprem oluştuğunu ve 40 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:45 Kaynak: DHA
YARALI SAYISI 1103'E ÇIKTI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, dün akşam Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra büyüklüğü 4'ün üzerinde 14 deprem oluştuğunu ve 40 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığını açıkladı. Açıklamada ayrıca depremden sonra bölgeye 3 bin 420 arama-kurtarma personeli ve 482 araç sevk edildiği belirtilerek, yaralı sayısının 1103'e çıktığı ifade edildi.
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