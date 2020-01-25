AFAD: Depremde 29 kişi hayatını kaybetti, 1466 kişi yaralandı (6) - Son Dakika

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AFAD: Depremde 29 kişi hayatını kaybetti, 1466 kişi yaralandı (6)
6 saat önce
'505 ARTÇI DEPREM KAYDEDİLDİ'Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bugün saat 21.10'da kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1.0 ile 5.1 arasında değişen 505 artçı depremin kaydedildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:36 Kaynak: DHA
'505 ARTÇI DEPREM KAYDEDİLDİ'
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bugün saat 21.10'da kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1.0 ile 5.1 arasında değişen 505 artçı depremin kaydedildiğini duyurdu.
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