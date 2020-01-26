AFAD: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti (10) - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti (10) - Son Dakika

AFAD: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti (10)

25 dakika önce

'640 ARTÇI DEPREM YAŞANDI'Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05.30'da yapılan açıklamada, depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 19 artçı sarsıntı meydana geldiği ve toplam artçı sayısının 640 olduğu duyurdu.

AFAD: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti (10), System.String[]

'640 ARTÇI DEPREM YAŞANDI'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05.30'da yapılan açıklamada, depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 19 artçı sarsıntı meydana geldiği ve toplam artçı sayısının 640 olduğu duyurdu. Enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısının 45 olduğu belirtilen açıkladama, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 31 olmuştur. Depremden sonra 1556 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur" denildi.

Depremde 76 binanın yıkıldığı ve 645 binada ağır, 541 binada da orta ve az hasar bulunduğu açıklamada kaydedildi.

Haber: ANKARA,


Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:21 Kaynak: DHA
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