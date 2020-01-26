Son Dakika › Güncel › AFAD: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti (11) - Son Dakika
AFAD: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti (11)
6 saat önce
HASTANEYE BAŞVURAN KİŞİ SAYISI 1607Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.00'de yapılan açıklamayla depreme ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:59 Kaynak: DHA
HASTANEYE BAŞVURAN KİŞİ SAYISI 1607
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.00'de yapılan açıklamayla depreme ilişkin güncel bilgileri paylaştı. AFAD'ın açıklamasında, enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı 45, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 31 olduğu belirtildi. Açıklamada, depremden sonra 1607 kişinin ise hastanelere başvurduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, 76 binanın depremde yıkıldığı ve 645 binada ağır, 541 binada da orta ve az hasar bulunduğu kaydedildi. İncelenen 1521 binanın 347'sinin depremden hasar almadığı açıklandı.
Son Dakika AFAD, Elazığ merkezli depremle ilgili son bilgileri paylaştı Depremzedenin tarifsiz acısı: Eşim ve oğlum gözlerimin önünde öldü Son dakika: Süleyman Soylu: AFAD yönlendirmeden kimse Malatya ve Elazığ'a bir şey göndermesin Megastar Tarkan deprem için elini taşın altına koydu! AFAD'a 100 bin TL bağışladı