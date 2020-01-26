AFAD: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti (8) - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti (8) - Son Dakika

AFAD: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti (8)

6 saat önce

AFAD: 31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 02.00 sıralarında yaptığı açıklamada Elazığ merkezli depremde 31 kişinin yaşamını yitirdiği belirtti.

AFAD: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti (8), System.String[]

AFAD: 31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 02.00 sıralarında yaptığı açıklamada Elazığ merkezli depremde 31 kişinin yaşamını yitirdiği belirtti.


Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:27 Kaynak: DHA
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