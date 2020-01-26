AFAD: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti (8) - Son Dakika

AFAD: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti (8)
6 saat önce
AFAD: 31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 02.00 sıralarında yaptığı açıklamada Elazığ merkezli depremde 31 kişinin yaşamını yitirdiği belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:27 Kaynak: DHA
AFAD: 31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 02.00 sıralarında yaptığı açıklamada Elazığ merkezli depremde 31 kişinin yaşamını yitirdiği belirtti.
Son Dakika Depremin ardından Elazığ ve Malatya'da 73 bina yıkıldı Arama kurtarma çalışmalarına hassas burunlu eğitimli köpekler de katıldı Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor AB, Elazığ depreminin ardından uydu görüntüleme sistemini devreye soktu