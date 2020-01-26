AFAD: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti (9) - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti (9) - Son Dakika

AFAD: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti (9)

40 dakika önce

1547 DEPREMZEDE TEDAVİ ALTINDAAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 02.00'de yapılan açıklamada, deprem sonrası enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısının 44'e yükseldiğini duyurdu.

AFAD: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti (9), System.String[]

1547 DEPREMZEDE TEDAVİ ALTINDA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 02.00'de yapılan açıklamada, deprem sonrası enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısının 44'e yükseldiğini duyurdu. AFAD'ın açıklamasında, yaşamını yitirenlerin sayısının 31 olduğu belirtilirken, yaralanan 1547 kişinin de hastanelerde tedaviye alındığı aktarıldı.

SAĞ KURTARILAN KİŞİ SAYISI 45'E YÜKSELDİ

AFAD'ın saat 02.00'deki açıklamasının ardından, depremde Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken binanın enkazında kalan küçük Yüsra'nın annesi Ayşe Yıldız, yaralı olarak kurtarıldı. Ayşe Yıldız'ın kurtarılmasının sonrası enkazdan sağ olarak çıkarılan toplam kişi sayısı 45'e yükseldi.

76 BİNA YIKILDI

Açıklamada ayrıca, afet bölgesinde 76 binanın yıkıldığı, 642 ağır hasarlı, 425 de az ve orta hasarlı bina bulunduğu kaydedildi.

Haber: ANKARA,


Ayşe Yıldız, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:06 Kaynak: DHA
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