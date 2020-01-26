AFAD: Depremde 38 kişi hayatını kaybetti, enkazdan 45 kişi kurtarıldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: Depremde 38 kişi hayatını kaybetti, enkazdan 45 kişi kurtarıldı (2) - Son Dakika

AFAD: Depremde 38 kişi hayatını kaybetti, enkazdan 45 kişi kurtarıldı (2)

6 saat önce

CAN KAYBI 38'E YÜKSELDİAFAD, saat 20.00'de yapılan açıklamayla depreme ilişkin son son bilgileri paylaştı.

AFAD: Depremde 38 kişi hayatını kaybetti, enkazdan 45 kişi kurtarıldı (2), System.String[]

CAN KAYBI 38'E YÜKSELDİ

AFAD, saat 20.00'de yapılan açıklamayla depreme ilişkin son son bilgileri paylaştı. Şimdiye kadar 45 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığı aktarılan açıklamada, "38 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası 1607 vatandaş, hastanelere başvurdu. Enkaz altındaki vatandaşlarımız için müdahale çalışmaları sürerken AFAD koordinasyonunda afet yönetiminin iyileştirme safhası da devam ediyor. Bölgeye 23 bin 507 çadır ulaştırılırken, 17 bin öğün sıcak yemek, 13 bin 500 kahvaltı ve 7 bin çorba depremden etkilenenlere dağıtıldı. Şu ana kadar 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 826 artçı deprem meydana geldi" denildi.

Açıklamada, Elazığ şehir merkezinde, 1 bina enkazında arama kurtarma, 2 bina enkazında da tarafa faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.

1521 BİNANIN HASAR TESPİTİ YAPILDI

380 teknik personel ve 4 aracın hasar tespit çalışmalarında görev yaptığı belirtilen açıklamada, "Şimdiye kadar Elazığ ve Malatya'da incelenen 1521 binadan 76'sının yıkıldığı, 645'inin ağır hasar aldığı, 38'inin orta ve 503'ünün az hasarlı olduğu belirlendi. Acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 347 binanın ise hasarsız olduğu anlaşıldı" ifadelerine yer verildi.


Elazığ, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:02 Kaynak: DHA
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