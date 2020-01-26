AFAD: Depremde 38 kişi hayatını kaybetti, enkazdan 45 kişi kurtarıldı (3) - Son Dakika

1515 DEPREMZEDE TABURCU EDİLDİ

AFAD'dan saat 22.30'da yapılan açıklamada, deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 depremzededen 1515'nin taburcu edildiği aktarıldı. Açıklamada, Elazığ ve Malatya için sürdürülen yardım kampanyasının devam ettiği belirtilerek, "3 milyon 459 bin 759 TL kampanya kapsamında oluşturulan banka hesaplarına ve 12 milyon 874 bin 890 TL SMS yoluyla olmak üzere toplam 16 milyon 334 bin 649 TL yardım toplanmıştır" denildi.

2 BİN 945 BİNANIN HASAR TESPİTİ YAPILDI

Elazığ şehir merkezinde, 1 bina enkazında arama- kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamanın devamında, "Elazığ ve Malatya'da incelenen 2945 binadan 87'sinin yıkıldığı, 1287'sinin ağır hasar aldığı, 56'sının orta ve 876'sının az hasarlı olduğu belirlendi. Acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 627 binanın ise hasarsız olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,