AFAD: Depremde 40 kişi hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: Depremde 40 kişi hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

AFAD: Depremde 40 kişi hayatını kaybetti (2)

6 saat önce

1008 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİAFAD tarafından 6.8'lik depremin vurduğu Elazığ'da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 4 bin 46 kişilik personelin görev aldığını belirtildi.

AFAD: Depremde 40 kişi hayatını kaybetti (2), System.String[]

1008 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD tarafından 6.8'lik depremin vurduğu Elazığ'da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 4 bin 46 kişilik personelin görev aldığını belirtildi. Açıklamada, 1008 artçı deprem de meydana geldiği kaydedilerek, "Çalışmalarda toplam 45 kişi sağ kurtarılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 40 oldu. Hastanelere başvuran 1607 vatandaştan 1523'ü taburcu edilirken 84 vatandaşımızın tedavisi ise devam ediyor. Şu ana kadar 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 1008 artçı deprem meydana geldi" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:32 Kaynak: DHA
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