AFAD: Depremde 41 kişi hayatını kaybetti (3) - Son Dakika

ARAMA KURTARMA TAMAMLANDI

AFAD, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası, enkaz altındaki son kişi olduğu değerlendirilen kişiye ulaşılmasıyla ölü sayısının 41'e yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, "Son kişinin de çıkarılmasıyla arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken enkazdaki tarama faaliyeti sürüyor. Şu ana kadar 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 1022 artçı deprem meydana geldi" denildi.