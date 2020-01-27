AFAD: Depremde 41 kişi hayatını kaybetti (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: Depremde 41 kişi hayatını kaybetti (3) - Son Dakika

AFAD: Depremde 41 kişi hayatını kaybetti (3)

6 saat önce

ARAMA KURTARMA TAMAMLANDIAFAD, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası, enkaz altındaki son kişi olduğu değerlendirilen kişiye ulaşılmasıyla ölü sayısının 41'e yükseldiğini açıkladı.

AFAD: Depremde 41 kişi hayatını kaybetti (3), System.String[]

ARAMA KURTARMA TAMAMLANDI

AFAD, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası, enkaz altındaki son kişi olduğu değerlendirilen kişiye ulaşılmasıyla ölü sayısının 41'e yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, "Son kişinin de çıkarılmasıyla arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken enkazdaki tarama faaliyeti sürüyor. Şu ana kadar 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 1022 artçı deprem meydana geldi" denildi.


Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:52 Kaynak: DHA
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