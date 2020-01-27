AFAD: Depremde 41 kişi hayatını kaybetti (3) - Son Dakika

AFAD: Depremde 41 kişi hayatını kaybetti (3)
6 saat önce
ARAMA KURTARMA TAMAMLANDIAFAD, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası, enkaz altındaki son kişi olduğu değerlendirilen kişiye ulaşılmasıyla ölü sayısının 41'e yükseldiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:02 Kaynak: DHA
ARAMA KURTARMA TAMAMLANDI
AFAD, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası, enkaz altındaki son kişi olduğu değerlendirilen kişiye ulaşılmasıyla ölü sayısının 41'e yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, "Son kişinin de çıkarılmasıyla arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken enkazdaki tarama faaliyeti sürüyor. Şu ana kadar 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 1022 artçı deprem meydana geldi" denildi.
Son Dakika Enkaz altındaki çifti kurtaran Suriyeli Mahmud ve ailesine vatandaşlık verilecek AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı