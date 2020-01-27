Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada enkaz altındaki son kişi olduğu düşünülen kişiye ulaşıldığı ve hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiği belirtildi.



45 kişinin sağ kurtarıldığı AFAD koordinasyonundaki müdahale çalışmalarında, enkaz altındaki son kişi olduğu değerlendirilen 41. kişiye de ulaşıldı. Deprem bölgesinde hayatını kaybeden kişi sayısı 41 oldu. Son kişinin de çıkarılmasıyla arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken enkazdaki tarama faaliyeti sürüyor.



Diğer yandan AFAD koordinasyonunda afet yönetiminin iyileştirme safhası devam ediyor. AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Elazığ Sivrice'de, 24 Ocak 2020 günü 20.55'de meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası bölgede hayatı normale döndürmek için AFAD koordinasyonunda afet yönetiminin iyileştirme safhası sürdürülüyor." - ANKARA