AFAD: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 31 oldu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: 'Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 31 oldu' - Son Dakika

AFAD: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 31 oldu"

6 saat önce

AFAD: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 31 oldu"

AFAD:

AFAD: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 31 oldu"

AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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