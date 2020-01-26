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AFAD: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 31 oldu"
6 saat önce
AFAD: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 31 oldu"
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:22 Kaynak: AA
AFAD: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 31 oldu"
Son Dakika Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi Depremin ardından Elazığ ve Malatya'da 73 bina yıkıldı