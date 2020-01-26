AFAD: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 31 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 31 oldu - Son Dakika

AFAD: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 31 oldu

53 dakika önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 31 oldu, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, bölgeye ulaştırılan 9 bin 233 çadırdan ihtiyaç duyulan kadarının kurulumunun tamamlandığı, hasar tespit analizleri sonucunda 76 binanın yıkıldığı, 642'sinin ağır hasar aldığı, 425'inin de az ve orta hasarlı olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Deprem sonrası AFAD koordinasyonunda enkazdan kurtarılan kişi sayısının 45'e yükseldiği, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 31 olduğu belirtilen açıklamada, 1547 kişinin depremden sonra hastanelere başvurduğu aktarıldı.

Alandaki çalışmalarda 3 bin 433 arama kurtarma personeli ile beslenme, barınma, enerji, haberleşme ve psikososyal çalışma gruplarından 192 personelin görev yaptığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Yapılan çalışmalarda 17 bin sıcak yemek, 5 bin kahvaltı, 7 bin çorba, 13 bin 550 bardak çay, 6 bin 275 su, 6 bin 495 ekmek, 6 bin 286 kutu ikram malzemesi, 1251 battaniye, 1211 ısıtıcı, 23 çadır ve 286 yatak dağıtımı yapılmıştır." ifadesi yer aldı.

Sivrice, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor
Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 03:43:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 31 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]