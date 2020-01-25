AFAD: Depremde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi, yaralı sayısı 1015 - Son Dakika

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AFAD: Depremde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi, yaralı sayısı 1015
6 saat önce
AFAD: Depremde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi, yaralı sayısı 1015.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:56 Kaynak: AA
AFAD: Depremde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi, yaralı sayısı 1015
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