AFAD: Depremden etkilenen 22 vatandaş taburcu edildi - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklügˆündeki depremden etkilenen ve tedavisi tamamlanan 22 vatandas¸ın taburcu edildiğini, 4 vatandas¸ın tedavilerinin ise sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 14 Haziran'daki depremin ardından büyüklügˆü 4'ün üzerinde 3 deprem meydana geldiği ve toplam 217 artçı sarsıntının kayıtlara geçtiği belirtildi.

Karlıova'da dün saat 09.51'de 5,6 büyüklügˆünde bir depremin daha yaşandığının hatırlatıldığı açıklamada, Adaklı ilçesi Sevkar köyü ve Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde bazı evlerde kısmi hasar meydana geldiği, tarama faaliyetlerinin devam ettiği aktarıldı.

1001 personel sahada çalışıyor

Deprem bölgesinde AFAD koordinasyonundaki müdahale ve tarama çalıs¸malarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Depremden etkilenen ve tedavisi tamamlanan 22 vatandas¸ımız taburcu edilmis¸ olup 4 vatandas¸ımızın tedavilerine devam edilmektedir. İkinci deprem sonrası etkilenen Erzurum'da bir ve Bingöl'de 8 kis¸i ise hastanedeki tedavilerinden sonra taburcu edilmis¸tir. Haberles¸menin kolay sagˆlanması için gönderilen mobil baz istasyonu sayısı 7'dir. Bölgedeki müdahale ve tarama faaliyetleri, AFAD koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kurulus¸un çalıs¸malarıyla sürdürülmektedir. Çalıs¸malara, 142'si AFAD personeli olmak üzere Sagˆlık Bakanlıgˆı ile Aile, Çalıs¸ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıgˆı, jandarma, itfaiye, belediye, Türk Kızılay, özel sektör kurulus¸ları ve digˆer sivil toplum kuruluşlarından toplam 1001 personel ve 148 araç katılmaktadır. Olay bölgesine bir mobil koordinasyon tırı sevk edilmis¸tir."

Depremden etkilenen bölgelere AFAD bölgesel lojistik destek depolarından 4 bin 308 çadır, 3 bin 300 yatak, 7 bin 295 battaniye, 7 bin 200 yastık-çars¸af seti ile 2 bin 232 mutfak seti gönderildiği anımsatılan açıklamada, Türk Kızılay tarafından bölgeye 12 bin 500 kis¸ilik sıcak yemek, 4 bin kumanya, 75 gıda kolisi ve 5 bin kis¸ilik sahra mutfak kiti ulaştırıldığı, Bingöl'de 953 ve Erzurum'da ise 458 çadırın kurulumunun tamamlandığı bilgisi verildi.

Depremzedelere psikolojik destek

Depremden etkilenen vatandas¸ların psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışma başlatıldığının hatırlatıldığı açıklamada, Bingöl Aile, Çalıs¸ma ve Sosyal Hizmetler Müdürlügˆünden 34 sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve sosyologun, 114 hanedeki vatandaşlarla birebir destek görüs¸meleri yaptığı belirtildi

Açıklamada, Çevre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆı tarafından hasar tespit çalıs¸malarını gerçekles¸tirmek üzere 90 personelin görevlendirildiğine işaret edildi.